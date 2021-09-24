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İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) alınan yakıtla ilgili tahlil sonuçlarının kirli çıkmasının gelişmeleri ibret verici hale getirdiğini kaydetti.

24 Eylül 2021 Cuma 14:45
İzcan: “KIB-TEK’te yakıtla ilgili gelişmeler ibret verici”

BKP Genel Başkanı İzcan, yaptığı açıklamada, Yeşil Barış Hareketi’nin Teknecik Elektrik Santralinden aldığı yakıt numuneleri ile ilgili tahlil sonuçlarının, insana, çevreye ve makinelere zararlı olduğunu göstermesinin ibret verici bir durum olduğunu kaydederek derhal gerekenlerin yapılmasını talep etti.

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İzcan, “hükümeti halkı kandırıp zehirlemekten vazgeçmeye” çağırdı.

KIB-TEK’in bilerek ve isteyerek batırılmaya çalışıldığını savunan İzzet İzcan, 2019 ve 2021 yılları arası 282 milyon TL zarar edildiğinin açıklanması ve her ay 40 milyon TL zararın devam etmesinin “gidilecek köyün minarelerini gösterdiğini” kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.09.2021 16:10
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