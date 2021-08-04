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İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”

 

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun dışında olmasının yeni sorunlar doğurduğunu söyledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, AB ve İngiltere’ye seyahat edecek kişilerden, AB onaylı aşı kartı talep edilmesinin bunun bir göstergesi olduğunu, özellikle öğrencilerin bundan olumsuz etkileneceğini belirterek, UBP koalisyon hükümetini, konuyu iki toplumlu sağlık komitesine götürerek çözmeye çağırdı.

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“Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olduğunu” hatırlatan İzzet İzcan, özellikle sağlık ve eğitim gibi insani konularda işbirliği yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Aşı konusu gibi insani bir konuda statü kavgası yapmadan işbirliği yapılmasının, toplumların yaşamını kolaylaştıracağını belirten İzcan, “Kurmayı hedeflediğimiz Federal Birleşik Kıbrıs’ta dünyanın parçası olarak, özgürce yaşamak, tüm Kıbrıslıların en doğal hakkıdır” dedi.

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Son Güncelleme: 04.08.2021 15:30
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