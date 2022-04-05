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İvedilik istemi reddedildi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP ve HP’nin birlikte sunduğu “Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Tespit Edilmesine İlişkin Karar Önerisi”nin ivediliği reddedildi.

05 Nisan 2022 Salı 12:49
İvedilik istemi reddedildi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP ve HP’nin birlikte sunduğu “Yerel Yönetim Organları Seçimi İçin Oy Verme Gününün Tespit Edilmesine İlişkin Karar Önerisi”nin, komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkeresi görüşüldü. Öneri oyçokluğuyla reddedildi.

Güncel konuşmalar gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

CTP ve HP milletvekilleri adına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından sunulan ve yerel seçimin anayasada öngörülen şekilde 4 yılda bir ve Haziran’ın son pazarı yapılmasını içeren karar önerisi için ivedilik tezkeresi okundu.

Erhürman

Öneriyle ilgili ilk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu karar önerisinin hükümet tarafından gelmesi gerektiğini ancak gelmediği için CTP ve HP milletvekillerinin bu görevi üstelenerek gündeme getirdiklerini söyledi.

Yerel seçimin hükümetin istediği gibi 27 Kasım’a ertelenmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıkacağı öngörüsünü ifade eden Erhürman, “Memleket kaosa sürüklenecek” dedi.

Erhürman, bu durumun süre açısından sıkıntı yaratacağını, belediye seçimleri yaklaşırken, an itibariyle nerede belediye olup olmayacağının bilinemediğini savundu.

Belediyeler reformuna ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, hükümetin getirdiği tasarının Anayasa’ya aykırı olduğunu, seçimin de kaosa sürükleneceğini söyleyen Erhürman, karar önerisinin “suni öneri olduğunu, hükümetten taleplerinin öneriye olumlu oy verilmesini ve akıl yoluyla bir karar çıkarmasını istediklerini” belirtti.

Erhürman, “İnsanımıza birkaç dakika rahat nefes alma şansı yaratalım. Bunu da Anayasa kurallarını uygulayarak yapalım diye konuştu” dedi.

Erhürman, CTP ve HP milletvekili olarak önerilerinin yerel seçimin 4 yılda bir yapılmasını emreden Anayasanın gereğini yapmak, olduğunu ifade etti.

Baybars
Daha sonra söz alan HP Milletvekili  Ayşegül Baybars da, CTP ile birlikte Anayasa’nın gereğinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi üzerine bu öneriyi sunma kararı aldıklarını söyleyerek, seçim tarihini Anayasa’ya uygun belirlemek gerektiğini ifade etti.

Ülkede Anayasa’nın üstünlük ilkesi bulunduğunu dile getiren Baybars, hükümete Meclis’in itibarını bozmadan Anayasa’yı çiğnemeden, haziran ayından sonra seçimin yapılmasına yönelik önerilerine evet deme çağrısında bulundu.

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Bu yapılmazsa hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alınacağını söyleyen Baybars, “Bunu yapmayın” dedi.

Berova

UBP Milletvekili Özdemir Berova, yerel seçimlerle ilgili Anayasa ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda ilgili maddeler olduğunu, hükümetin bu zaman içindeki durumu göz önüne alarak ciddi bir reform öncesinde hayata geçecek unsurları da değerlendirerek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılarak 27 Kasım’da seçimlerin yapılmasını Meclis’e sunduğunu belirtti.

Berova, yapılan konuşmalarda yargı yerine geçme adına söylemlerde bulunulduğunu, yasama yürütme yargı içinde gelişen hususlarda yargıya baskı yaratılmaya çalışıldığını bunu doğru bulmadıklarını, 27 Kasım’a erteleme kararının Anayasa’ya aykırı bir tutum ihtiva etmeyeceğini kaydetti.

Muhalefetin yargıya başvurabileceğini, konunun mahkemede tartışılabileceğini, ancak mahkeme kararı üzerine Meclis’te sonuç açıklanmasının doğru olmadığını söyleyen Berova, kaosun bu şekilde davranılarak çıkarıldığını belirtti.

Berova, bugün yapılan önerinin, komitede görüşülebilecek bir konu olduğunu şu anda bu önerinin görüşülmesine gerek olmadığını, ivediliğe hükümet kanadının olumsuz oy vereceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, Berova’ya soru yönelttiği sırada Başbakanın bir konuşmasında “Anayasayı ihlal edeceklerini” açıkladığını söylemesi üzerine Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmalar yaşandı.

Erhürman yeniden söz aldı

Yeniden kürsüye gelen Erhürman, Anayasa’da seçim sürelerinin belirlenme amacının, seçilen kişinin kaç gün görev yapacağının belirlenmesi olduğunu dile getirerek, bu sürenin kısaltılıp uzatılamayacağını, Anayasa’nın son derece açık olduğunu belirtti.

Erhürman, bir soru üzerine “ben yaptım oldu” zihniyetinde davranılmasaydı birtakım önerilerde bulunmayı planladıklarını söyledi.

Gerçekten uzlaşılabilecek bir reform yapılacak olsaydı, Anayasa’ya geçici bir madde eklenip referandum yapılarak seçim tarihinin ileri atılabileceğini ancak bunun yapılmadığını söyleyen Erhürman, ayrıca 28 belediyeyle seçime gidilip sonrasına Anayasa değişikliğiyle görev süresinin geri çekilmesinin sağlanabileceğini ama bu önerileri sunamadıklarını, izlenen yöntemin ortak aklı arama yöntemi olmadığını savundu.

Anayasa Mahkemesi önünde görüşülen herhangi bir konuda bugüne kadar hiç konuşmadığını söyleyen Erhürman, Meclis’teki bir yasanın Anayasa’ya aykırı olup olmadığını ortaya koymanın ise milletvekillerinin görevleri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından karar önerisiyle ilgili ivedilik tezkeresi oy çokluğuyla reddedildi.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
CtpHpTufan Erhürman
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