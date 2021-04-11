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"İvedi açılma talep ediyoruz”

Pandeminin faturasının kendilerine kesildiğini savunan ve tükendiklerini ifade eden internet kafe işletmecileri, hükümeti hakkaniyetli karar üreterek ivedi açılma kararı almaya çağırdı. 

11 Nisan 2021 Pazar 15:00
"İvedi açılma talep ediyoruz”
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İnternet kafelerin 70 gündür kapalı olduğu belirten işletmeciler, kapalı kalmayla ilgili kararın hiçbir bilimsel ve mantıksal yönü olmadığını savunarak, hükümetten internet kafelerin neden hala kapalı tutulduğunun cevabını vermesini istedi.
Vakaların artışının sorumlusu gibi gösterildiklerini, ekmekleriyle oynandığı da savunan işletmeciler,  “Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.
Açık sektörlerin hiçbirinde saat kısıtlaması olmadığını da söyleyen internet kafe işletmecileri, “Bize koyulan saat kısıtlamasını art niyetli ve kişiselleştirilmiş bir karar olarak görüyor, saat kısıtlamasını da reddediyoruz” açıklamasında bulundu.
İnternet kafe işletmecilerinin oluşturduğu İnternet Kafeler Platformu’ndan yapılan açıklamada, yeme-içmenin, birebir temasın, aktif hareketin olmadığı iş yerlerinin neden kapalı tutulduğu soruldu.

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İnternet kafelerde Sağlık Bakanlığı’nın tedbir, tavsiyelerinin ve pandemi kurallarının birebir uygulandığı, bugüne kadar hiçbir çalışanında pozitif vakaya rastlanmadığı, cihazdan cihaza da geçiş olmadığı belirtildi. 
“Asla Covid-19 dostu olmadik ama nedense üvey evlat olduk” denilen açıkalmada, gerekli denetimler yapılırsa açılmanın önünde engel kalmayacağı belirtildi.
“Bu kararlar haksızdır… Tüm internet kafe camiasi tükenmiş durumdadır” ifadelerine de yer verilen açıklamada, hakkaniyetli bir karar alınmasını bekliyor, ivedi açılma talep ediyoruz” denildi.

 

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Son Güncelleme: 11.04.2021 15:47
Anahtar Kelimeler:
Internet CafeCovid19PandemiKktc
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