İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ve beraberindeki heyet, GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar’ı makamında ziyaret etti

GAÜ Başkanlık Ofisi’nde gerçekleşen ziyarete, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yanı sıra, İTÜ-KKTC Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cumali KINACI, beraberlerindeki heyet katılırken, GAÜ adına, Kurucu rektörü Serhat Akpınar, Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, CEO Mehmet Mert Türker katıldı.

Ziyarette, üniversiteler arası gerçekleşebilecek projeler üzerinde konuşulurken, GAÜ’nün Kıbrıs ve uluslararası yapılanmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akpınar, değerli ziyaretleri için İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncuya teşekkürlerini sunarak şunları söyledi;

“Çok Değerli İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye ve Kıbrıs Kampüsü Rektörlerimizi Üniversitemizde ağırladık. Akademik yaşamda tatilin olmadığı bir dönemdeyiz. Ziyaretleri sebebiyle İTÜ Rektörümüz Sn . Prof. Dr . İsmail Koyuncu ve Heyetine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.