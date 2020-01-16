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İtfaiye artan yangın olaylarına dikkat çekerek alınması gereken tedbirleri açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yangınların, maddi ve manevi değerleri yok ederek, telafisi zor veya imkansız kayıplara neden olduğuna dikkat çekti ve alınması gereken tedbirleri açıkladı.

İtfaiye artan yangın olaylarına dikkat çekerek alınması gereken tedbirleri açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, yangınların, maddi ve manevi değerleri yok ederek, telafisi zor veya imkansız kayıplara neden olduğuna dikkat çekti ve alınması gereken tedbirleri açıkladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 16:20
İtfaiye artan yangın olaylarına dikkat çekerek alınması gereken tedbirleri açıkladı

Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde çoklu priz kullanımındaki hatalar, şömine bacası ile kebapçı bacalarının temizliğinin yapılmaması ve odun sobalarının temizliği sonrası çıkan kömürlerin çöp bidonları içerisine dökülmesi sebebiyle birçok yangın çıktığının gözlendiğine işaret eden İtfaiye Müdürlüğü, tedbir alınmasının önemine dikkat çekti.

İtfaiye Müdürlüğü hiç kimsenin arzu etmediği olaylarla karşılaşmaması için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

“1.          Gaz ocakları ve gazla çalışan sobaların tüp bağlantı hortumlarını, yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanılmak suretiyle sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış olması halinde yenisi ile değiştiriniz. Ayrıca hortum uçlarına muhakkak kelepçe takınız.

2.            Evde gaz kokusu hissedildiği zaman kesinlikle elektrik düğmeleri ve bunun gibi kıvılcım çıkarabilecek malzemelerden herhangi bir patlama veya yangına sebebiyet vermemek için çalıştırmayınız. Her hangi bir gaz kaçağında ilk önce ana şalter elektrik akımını kesip, daha sonra ev veya işyerinizin kapı ve pencerelerini açıp ortamı iyice havalandırınız.       

3.            Ev ve işyerlerinde kullanılan şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz ve çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine dökmeyiniz. Baca boyunun çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz. 

4.            Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz, şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

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5.            Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini, prizlerden çıkartınız.Ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

6.            Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları ayni anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken uzatma kablosu kullanımından kaçınınız ve bu tür fazla akım çeken cihazları direk elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösterin.

7.            Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayın.

8.            Çocukların, ateş veya kibritle oynamamaları için dikkatli olunuz.

9.            Tüm bu önlemlere rağmen evde, çıkması muhtemel bir yangında ilk müdahalede kullanılmak üzere Kuru Kimyevi Toz veya Karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurunuz.

10.          Yangın veya belirtisini görmeniz halinde, derhal 199 nolu İtfaiye Acil Telefonunu arayınız. “

Son Güncelleme: 16.01.2020 19:45
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