banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor,...
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Mazbatalar sosyal patlamanın tetikçisi
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Hastanenin çürümesi mi bekleniyor?
Erken seçim ne zaman?
Erken seçim ne zaman?
banner376

İstatistik Kurumu,TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurumun kuruluş yıl dönümü sebebiyle dün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
İstatistik Kurumu,TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’ye nezaket ziyaretinde bulundu
banner337

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu, ziyarette, İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğunu ve Kuruma atanan ilk Başkan olarak kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini aktardı. 

Kısa sürede Kurumun kurumsal alt yapısı, insan kaynağı ve fiziki altyapısının oluşturulduğunu dile getiren Öksüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun altyapı anlamında arzu edilen bir yapıya getirileceğini iletti.

banner341
Öksüzoğlu, şu an alanda Hanehalkı Bütçe Anketi yaptıklarını ve halkın pandemi sonrası tüketim alışkanlıklarındaki değişimi görmek için alan çalışmasını yürüttüklerini, aynı zamanda Resmi İstatistik Programı’nı hazırladıklarını ve Konsey toplantısında oy birliği ile onaylandığı konusunda bilgi verdi. 

Öksüzoğlu ayrıca, KKTC İstatistik Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında bir protokol imzalandığını, ülkenin istatistik altyapısı kurulması konusunda iş birliği yapıldığını da aktardı. 

Söz konusu protokolün, TÜİK’in tecrübelerinden faydalanmak, uzmanlık ve teknik yardım alabilmek adına çok önemli olduğunu dile getiren Öksüzoğlu, KKTC’nin altyapısını kurma çabalarının devam edeceğini de aktardı.

 
 

banner360
Son Güncelleme: 09.06.2021 12:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet yarın KKTC’ye geliyor
Serdar Denktaş'tan hükümete diyalog çağrısı
Serdar Denktaş'tan hükümete diyalog çağrısı
Tütün Endüstrisi Ltd. Şti 2020 olağan genel kurul toplantısı yapıldı
Tütün Endüstrisi Ltd. Şti 2020 olağan genel kurul toplantısı yapıldı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ambar kapatma eylemini sonlandırdı
Meclis yarın saat 10:00'da toplanıyor
Meclis yarın saat 10:00'da toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Bu insanlar niye hayatına kıyıyor, merak eden yok mu?
Sandal ile KKTC’ye çıkan 10 suriyeliden 1’i yakalandı, 9’u aranıyor
Sandal ile KKTC’ye çıkan 10 suriyeliden 1’i yakalandı, 9’u aranıyor
Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı
Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim