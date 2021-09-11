İsmet Kotak anıldı

Pandemi nedeniyle mütevazi olarak gerçekleştirilen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından ailesi ve sevenleri Kotak’ın kabri başında dualar okudu.
KKTC’nin kurulmasında katkısı bulunan, eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar, BRT’nin eski müdürlerinden İsmet Kotak, 10’uncu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Pandemi nedeniyle mütevazi olarak gerçekleştirilen anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından ailesi ve sevenleri Kotak’ın kabri başında dualar okudu.