İskele’de balıkçılık konulu bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de İskele Balıkçı Barınağı’nın yanındaki Boğaz Büfe’de yapılacak etkinlikte, Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.





Pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacak toplantının bölgedeki tüm balıkçılara açık olduğu belirtildi.