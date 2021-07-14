İskele’de balıkçılık konulu bilgilendirme toplantısı düzenleniyor

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de İskele Balıkçı Barınağı’nın yanındaki Boğaz Büfe’de yapılacak etkinlikte, Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.
14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:00
Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00’de İskele Balıkçı Barınağı’nın yanındaki Boğaz Büfe’de yapılacak etkinlikte, Daire yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.
Son Güncelleme: 14.07.2021 14:39