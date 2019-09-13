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İskele’de “alo zabıta” devrede…

Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

İskele’de “alo zabıta” devrede…

Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:37
İskele’de “alo zabıta” devrede…

İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, ‘Çek, gönder; birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabilecekleri, hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya whatsapp üzerinden fotoğraflı mesaj atabilecekleri kaydedildi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada,  İskele ve köylerindeki marketlerini mercek altına alan Zabıta Birimi’nin, denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerinden, iş yeri çalıştırma izin belgelerine, çalışanların sağlık karnelerine, buzdolabından, derin donduruculara, raflara, ekmek muhafaza dolaplarına ve gramajlarına kadar her şeyi kontrol ettiği kaydedildi. 

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İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nin, İskele’ ye bağlı işletmelerdeki restoran ve market gibi pek çok noktayı denetlediği belirtilen açıklamada, yasalara uymayan ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek yapıya sahip işletmelerin eksikliklerin giderilmesi için de süre tanıyan ekiplerin 2 gün içinde tarihi geçmiş 77 adet gıda maddesine, imha edilmek üzere el koyduğu kaydedildi.

ALO ZABITA DEVREDE

Öte yandan İskele ve köylerinde yaşayan kişilerin, ‘Çek, gönder; birlikte çözelim’ sloganıyla oluşturulan Alo Zabıta hattına 7 gün 24 saat boyunca ulaşılabileceği açıklandı.

Vatandaşların 0548 810 11 16 numaralı telefonu hem arayabilecekleri, hem de gördükleri olumsuzlukları aynı numaraya whatsapp üzerinden fotoğraflı mesaj atabilecekleri belirtilen açıklamada, şikâyet ve önerilerde bulunmak isteyen vatandaşların İskele Belediyesi’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 21 22 numaralı telefonundan, ya da info@iskelebelediyesi.com’ a mail atarak da Zabıta Birimine ulaşabilecekleri kaydedildi. 

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:22
Anahtar Kelimeler:
Iskele Alo Zabıta
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