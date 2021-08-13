İskele'de UBP'nin en güçlü adayı sultan vural gösteriliyor

ISKELE'DE UBP'NİN EN GÜÇLÜ ADAYI SULTAN VURAL GÖSTERİLİYOR

Ergün YAHAT

Yapılacak olan olası bir erken genel seçimlerinde partilerin yeni güçlü adaylarıda yavaş yavaş meydana çıkıyor bunlardan birisi ise hukukçu bölgede sevilen insanlardan olan ve çok sayıda partililerin aday olması için baskı yaptığı Avukat Sultan Vural aday adayı olduğunu KIBRIS MANŞET'e açıkladı.

Sultan Vural herkese UBP 'li partililerime bana gösterdikleri yakın ilgiden dolayı aday adayı olmam için çok teşekkür ederim bende kesin kararımı verdim İskele ilçesinden aday adayıyım açıklamalarında bulundu.