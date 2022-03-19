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İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi eylem yaptı

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı tepkisini dile getirmek amacıyla bölgede eylem düzenledi.

19 Mart 2022 Cumartesi 19:45
İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi eylem yaptı

İskele Çevre ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, “İskele Belediyesi tarafından özel bir şirkete yap – işlet – devret modeli ile verilen sahil projesinin dışına çıkıldığı ve bölgede bir çevre katliamı yaşandığı” gerekçesiyse eylem yaptı.
“Kıyı ve çevre yağmasına dur de” sloganı ile gerçekleştirilen eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden bazı milletvekilleri ile bazı sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi.
Babutsa Büfe önünde toplanan eylemciler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla kaçak olduğu iddia edilen binaya kadar yürüdüler.

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İnisiyatif adına basın açıklamasını okuyan Belediye Meclis Üyesi Avukat Hanife Demir, kıyı şeridine yapılmak istenen 7 katlı otel inşaatı, belediyenin çok amaçlı salon binası ve yanına yapılmak istenen kaçak ve ruhsatsız eklemelere karşı çıktıklarını ifade etti.
22 kilometre sahili olan ve iskele halkının kullandığı tek plaja böylesi çarpık ve kaçak yapılar yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade eden Demir, yetkilileri vizesiz-ruhsatız yapıları denetlemeye davet etti.
 

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Son Güncelleme: 20.03.2022 07:20
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