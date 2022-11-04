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İş kazasında mahkeme kararı!

04 Kasım 2022 Cuma 14:08
İş kazasında mahkeme kararı!

(Kamalı Haber) - Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili işveren Nafi Cababa ile Yaşar Akbal tutuklanarak dün sabah
mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, 2.11.2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’de işletmeciliğini Nafi Cababa’nın yaptığı ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Polis, 112 Acil Servis Ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, aracın muayenesinin yapıldığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtip, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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