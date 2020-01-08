İran, ABD'nin Irak'taki üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

İran'dan ABD'ye misilleme

İran devlet televizyonu saldırıyı, "Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için misilleme gerçekleşti" şeklinde verdi.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran: ABD saldırıya yanıt verirse çok daha sert ve ezici karşılık verilecek

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

Beyaz Saray: Trump durumu yakından takip ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran'ın Irak'taki bir Amerikan üssüne füzelerle saldırı düzenlediği haberlerinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a giderek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı

Öte yandan söz konusu saldırıların hemen ardından Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinin bir toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantı için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Beyaz Saray'a gelen Savunma Bakanı Mark Esper'in elinde kalın bir dosya olduğu bilgisi Amerikan medyasına yansıdı.

Diğer yandan Pence'in ofisi, Başkan Yardımcısının, söz konusu saldırılar hakkında Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

İkinci dalga füze saldırısı başladı

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu.

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurmasının ardından ilk mesajını Twitter'dan verdi.

Trump, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım" dedi.

Trump, bugün yapması planlanan ulusa sesleniş konuşmasını iptal etmişti.

Zarif: Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten, Devrim Muhafızlarının Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası ilk açıklama geldi.

Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber