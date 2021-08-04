İnsan Hakları Derneği, “AB’nin federal çözümde ısrarcı olmasını“ protesto etti

Hasan Yılmak Işık, Derneğin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in,Derneğe önceki gün cevabi yazı gönderdiğini kaydetti.

AB’nin 50 yılı aşık süredir sonuç vermeyen federal temeldeki müzakereler üzerinde ısrarlı olmasını şiddetle protesto ettiklerini kaydeden Işık, “AB’nin insan haklarına saygı ve adaletin tecellisi için 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir Kıbrıs Rum devleti olmadığını ilan etmesini ve Cumhuriyetin eşit ortaklığa sahip olan Kıbrıs Türklerine haklarını teslim etmesi ve aynı uygulamayı yapması için Derneğimiz AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e çağrı yapmaktadır” dedi.