banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gezici seçim anketi sonuçları açıklandı
Gezici seçim anketi sonuçları
Dolar/TL'de bu sabah 13,90 seviyesi görüldü
Dolar kritik seviyelerde!
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
Küçük Kaymaklı'da feci kaza
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
“Koop-Süt yok Yörükoğlu verelim!”
banner405

İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti

10 Aralık 2021 Cuma 21:00
İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti

HOROZOĞLU: “ETNİK KİMLİĞİMİZİN SİMGESİ OLAN BAYRAĞIMIZI İNDIRİP, KIBRIS TÜRKLERİNE AÇIKÇA AYRIMCILIK VE IRKÇILIK YAPTINIZ”

WILLIAMS: “GELECEKTE DE BİRLEŞİK KRALLIK TARAFINDAN TANINMAYAN BÖLGELERİN BAYRAKLARININ ASILMAMASI KONUSUNDA ÇOK NETİM”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri KKTC bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams’ı protesto etti.

Eylem esnasında devam etmekte olan Belediye Meclisi toplantısına Kıbrıslı Türkleri temsilen 3 Kıbrıslı Türk katıldı. Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu toplantıda Williams’a hitaben konuşma yaptı. 

banner341
Birlikten yapılan açıklamaya göre Horozoğlu, Başkan Grace Williams’a “Neden benim etnik kökenimdeki insanlara karşı ayrımcılık yapıyorsun? Varlığımız seni neden rahatsız ediyor? Britanya bayrağını çektikten sonra aşağı indirirsem bütün Britanyalılar gücenmez mi?” diye hitap etti.

“Etnik kimliğimizin simgesi olan bayrağımızı indirip, Kıbrıs Türklerine açıkça ayrımcılık ve ırkçılık yaptınız” diyen Horozoğlu, “Biz buradayız ve hiçbir yere gitmeyeceğiz” vurgusunu yaptı. Horozoğlu taleplerini de “Williams’in derhal istifa etmesi, özür dileyerek bayrağımızın tekrar yukarıya çekilmesi ve Waltham Forest Belediyesi’nden bir özür açıklaması” şeklinde sıraladı.

WILLIAMS

Açıklamaya göre Waltham Forest Belediye Başkanı Williams belediye önüne çekilen KKTC bayrağının kaldırılması konusunda kendini savundu ve Birleşik Krallık tarafından tanınmayan ülkelerin bayraklarının kaldırılması kararının arkasında olduğunu belirtti.

Williams, konunun hassas ve önemli bir mesele olduğunu bildiğini ve bayrağı indirme kararını kolay almadığını belirterek, “Bu Kuzey Kıbrıs’taki durumla ilgili bir yorum da değildi. Kamusal alanların herkes tarafından ve herkesin yararına kullanılması gerektiği yönündeki görüşüme dayanarak karar aldım. Bu yüzden gelecekte de Birleşik Krallık tarafından tanınmayan bölgelerin bayraklarının asılmaması konusunda çok netim” dedi. 

banner360
Son Güncelleme: 11.12.2021 01:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: “11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde karantinası sonlandırılır”
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: “11’inci gününde hastaların semptom göstermemesi halinde karantinası sonlandırılır”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…
Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Kıb-Tek, 10 milyon dolar borçlanıyor
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Tatar: “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Ataoğlu: “Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Özersay: “Vergiyi artırmak marifet değil”
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi
Baybars, daralan ekonomide devletin çare üretme zorunluluğu olduğunu söyledi
Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”
Erhürman: “Halkın temel meselesi geçim sıkıntısı”
Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği heyetini kabul etti
Tatar, KKTC İnsan Hakları Derneği heyetini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim