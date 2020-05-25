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İngiltere’deki Kıbrıs Türk Toplum Birliği’nden koronavirüs yardımları...

Kıbrıs Türk Toplum Birliği (TCCA),  koronavirüs sürecinde ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatmak amacıyla çalışmalarda bulundu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:25
İngiltere’deki Kıbrıs Türk Toplum Birliği’nden koronavirüs yardımları...
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Kıbrıs Türk Toplum Birliği (TCCA),  koronavirüs sürecinde ihtiyacı olan insanlara yardım eli uzatmak amacıyla çalışmalarda bulundu.
TCCA başkanı Erim Metto öncülüğünde yürütülen etkinliklerde, gönüllülerin de katılımıyla büyük bir kesime ulaşıldı.
Kıbrıs İslam Cemiyeti, CATI, Edible London, Edmonton Fazilet Camii Yardimlasma Gurubu, Education Attache Office, Haven for the Homeless, Kaotic Angels LEMC UK Nomads, Bikers for the Community, The Suleymaniye Cami, Herts bikers, Euro Genc TV ve Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ile birlikte Kıbrıs Türk Kovid-19 Destek Grubu çalışmalar gerçekleştirdi. 

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18 Mart'ta karantina dönemi açıklanmadan önce başlayan hizmetlerin, o günden bu yana günlük şekilde devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Acil telefon hattı, ihtiyaç duyanlar için, yiyecek ulaştırma, bakıcı hizmetleri, sosyal medya destek grubu, psikolojik destek, ve dil yardımı gibi farklı programlar yürütüldü.  
Her hafta belirlenen konuya göre davet edilen konuklarla online yayınlanan TV programlarında ise doktor, din insanı, bakıcı gibi uzman kişiler yer aldı. 
TCCA Başkanı Erim Metto, kendilerine katılacak her gönüllünün, birlikte attıkları her adımın toplumda farkındalık yaratarak pek çok hayatın kurtarılmasına neden olacağını belirterek, gönüllü olmak isteyen ya da bağış yapmak isteyen herkesin kendisiyle iletişime geçebileceğini kaydetti. 
 

Son Güncelleme: 25.05.2020 13:27
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