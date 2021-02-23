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İngiliz Parlamenterler Tatar’ı seçim zaferinden dolayı kutladı

İngiliz Parlamenterler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu gönderdi.

23 Şubat 2021 Salı 15:00
İngiliz Parlamenterler Tatar’ı seçim zaferinden dolayı kutladı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu - KKTC (APPG-KKTC) Eş Başkanı Lord Northbrook imzasıyla gönderilen mektupta, grubun  Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı kutladıkları ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan iken Londra’ya yaptığı ziyarete ve Parlamento’da egemen eşitlik temelinde iki Devlet politikasını anlattığı toplantıya da değinilen mektupta, yeniden Londra’yı ziyaret etmesini bekledikleri belirtildi ve “Önerdiğiniz iki Devletli çözümü ilgiyle takip edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Mektuba yanıtında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, APPG-KKTC’nin “Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve haksızlıklara karşı durarak” yıllardır sürdürdüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda şunları kaydetti:

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“Birleşik Krallık’ta koordineli lobi çalışmalarının sürdürülmesine ve Brexit sonrası, ticaret ile doğrudan uçuşlar gibi konularda yeni imkanların araştırılmasına büyük önem vermekteyim. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile, adaya yaptığı ziyareti sırasında, diğer konularla birlikte bu konuları da ele aldık.

Türkiye tarafından yüzde yüz desteklenen Kıbrıs Türk tarafı olarak, Kıbrıs'ta herhangi bir sürdürülebilir ve gerçekçi çözümün, iş birliği içerisinde yan yana yaşayan iki Devletin egemen eşitliğine dayandırılması gerektiğini ortaya koyuyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, 2004 Annan Planı'nda ve 2017'de İsviçre, Crans Montana'da çözüme ulaşılamadığına değinerek, “federal çözüm kapsamında sürdürülen müzakerelerde Kıbrıs Türk tarafının hiçbir hatasının olmadığını, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz ve hegemonik arzusu ile iktidarı ve refahı paylaşmayı reddetmesi nedeniyle federal çözüm müzakerelerinin tükendiğini” belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, APPG’deki (Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu) İngiliz Parlamenterlerin KKTC için yaptıkları çabaların öneminin büyük olduğunu yineleyerek, ilk fırsatta İngiltere'yi ziyaret etme umudunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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