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İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”

30 Kasım 2022 Çarşamba 15:15
İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet Basketbol Federasyonu’nu ziyaret etti.

Sporla ilgili hedef ve projelerini paylaşan İncirli, yaşam boyu sporun önemine işaret etti. Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede, yerel yönetimlerle sporun nasıl daha çok entegre olabileceği konuşuldu. İncirli ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Sporun evrensel bir şey olduğunu bilerek engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışmalıyız” dedi.

-“Önemli olan şey, yaşam boyu spordur”

CTP'den verilen bilgiye göre, İncirli, spor ve sanatın lüks gibi görülmesini eleştirdi. Kendi anlayışlarına göre spor ve sanatın vazgeçilmez olduğunun altını çizen İncirli, “Bir toplumun sağlıklı geleceğe taşınabilmesi bunlara bağlıdır” dedi.

Basketbol Federasyonu’nun yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydeden İncirli, LTB’nin tanınır bir belediye olmasının da spor açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İncirli, “Sporun evrensel bir şey olduğunu bilerek engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışmalıyız” dedi. Yerel yönetimlerle sporu nasıl birlikte ele alacaklarından da söz eden İncirli, yaşam boyu sporun önemine işaret etti.

-“Alt yapıya öncelik vereceğiz”

Yaşam boyu sporu gerçekleştirmek için profesyonel sporcuların spor yapabileceği yerleri çoğaltacaklarını söyleyen İncirli, şimdiden spor ekibini de kurduğunu belirtti.

Belediyenin topladığı emlâk vergilerinin yüzde 15’inin okullara aktarılması gerektiğini de hatırlatan İncirli, alt yapının önemiyle ilgili de konuştu.

Gönyeli Belediyesi’nin sıfırdan bir okul yaptığını da hatırlatan İncirli, önümüzdeki yerel seçimleri parti olarak çok önemsediklerinin altını çizdi. İncirli, demokrasinin olmadığı yerde sporun ve sanatın gelişemeyeceğini dile getirerek 25 Aralık’ta kurulacak sandığın her açıdan önemli olduğunu söyledi.

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