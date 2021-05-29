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İncirli'nin acı günü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Sıla Usar İncirli'nin halası Naciye Nami hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36
İncirli'nin acı günü
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sıla Usar İncirli halasının vefatını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu

"Naciye Halam, 6 kardeş içinde babamın bir küçüğü. Her hali sevgi dolu, insana kendini iyi hissettiren, neşeli, canlı. Yaşamını eşine, çocuklarına, torunlarına adayan, çok güzel çocuklar yetiştiren, yüce gönüllü, merhametli. Birçok hal ve huylarının bende de olması ailemiz içinde hep espri kaynağı olmuştur ve ona benzetilmek her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bugün çok ani bir şekilde, hepimizi büyük bir üzüntüye hapseden gidişine inanmak çok zor geliyor. Tatlı halam ışıklarda uyu, yüreklerimizde yaşayacaksın her zaman"

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Anahtar Kelimeler:
CtpSıla Usar İncirliKktcNaciye Nami
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