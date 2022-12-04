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İncirli KTFF'yi ziyaret etti

04 Aralık 2022 Pazar 23:02
İncirli KTFF'yi ziyaret etti

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

CTP Belediye Meclis Üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyarette konuşan İncirli, belediyeye ait spor tesisi kazandıracaklarını vurguladı.

Yaşam boyu sporun önemine işaret eden Usar İncirli, israfı önleyecek ve verimliliği artıracak projeleri hazırladıklarının altını çizdi. 

-İncirli: Lefkoşalı hak ettiği hizmeti uzunca bir süredir alamıyor

İncirli, Lefkoşa’nın içinde bulunduğu durumdan dolayı Lefkoşa’da ‘zor bir oyun’ olduğuna dikkat çekti. Sıla Usar İncirli, “Çünkü bu sahanın zemini berbat durumdadır. Bakımsızdır, hatta ortada saha dahi yoktur. Bizim vaat ettiğimiz şey önce sahayı yapacağız, zemini oluşturacağız, takımı kuracağız ve o takımı yönetecek bir ekip kuracağız. Kendimize bir vizyon çizdik ve yola çıktık” dedi.

Lefkoşa’nın bir başşehir olma iddiasını birçok açıdan kaybettiğini belirten Usar İncirli, Lefkoşa’nın karanlık ve suskun bir şekilde kenarda durduğunu vurguladı ve her şeyin farkında olduklarını belirtti.

 İncirli, “Karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama cesaretimizi kaybetmedik. Lefkoşalı hak ettiği hizmeti uzunca bir süredir alamıyor” diye konuştu.

“İsrafı önleyecek, verimliliği artıracak projelerimizi hazırladık”

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin spor açısından da önemli olduğunu kaydeden İncirli, “Lefkoşa yeşilini kaybetmiş bir şehirdir. Lefkoşa’da ağaç bulmak imkansızdır. İlk yapacağımız işlerin başında yeşillendirme gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Karanlık konusunun, kendileri için mesele olduğunun altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın mali durumunun da iyi olmadığını vurguladı ve 8 buçuk yıl içerisinde borcun eritilemediğini kaydetti.

Belediyenin bütçe disiplinini sağlayamadığını belirten İncirli, spor tesislerinin eksikliğinden de bahsetti. Gelirlerle giderleri dengeleyeceklerinin altını çizen Usar İncirli, “İsrafı önleyecek verimliliği artıracak projelerimizi hazırladık” dedi.

-“KULÜPLER ANTRENMAN YAPACAK SAHA BULAMIYOR”

Belediyenin kapalı spor tesisi projesinin de hedefleri arasında olduğunu vurgulayan İncirli, “Kulüplerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi antrenman yapacak saha bulamamasıdır. Haspolat’ta su arıtma tesisi var ve büyük oranı dereye akıyor. Biz oraya iyi zemini olan antrenman sahası yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin kendine ait spor tesisi olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Usar İncirli, “Bizim için önemli olan yaşam boyu spordur. Yaşam boyu spor yapan kişiler birçok şeye karşı daha güçlü dururlar” dedi.

Lefkoşa’nın turizm başkenti olmasını sağlayacak projelerini oluşturduklarını ifade eden Usar İncirli, “Birbirimize yardımcı olacağız. Kimse tek başına istediği hedefe ulaşamaz. Beraberce çalışmak, güç birliği yapma mecburiyetimiz vardır” dedi.

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