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İmece Çocuk Merkezi’nde sosyal etkinlik düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde HASDER tarafından geliştirilen İMECE Çocuk Merkezi’nde 20 çocuğa yönelik olarak sosyal etkinlik düzenlendi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 16:15
İmece Çocuk Merkezi’nde sosyal etkinlik düzenlendi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bir bölge olan “Lefkoşa Surlariçi”nde yürütülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi çerçevesinde, HASDER tarafından geliştirilen ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da proje ortağı olduğu İMECE Çocuk Merkezi’nin akademik danışmanlığını LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet  Çağlar yürütüyor.

İMECE Çocuk Merkezi’nde gönüllü öğretmenler tarafından akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla desteklenen 20 çocuğa yönelik olarak düzenlenen sosyal etkinlikte, ilk olarak öğretmenleri ile kahvaltı yaptı, ardından ise HASDER gönüllüleri Ulus Beledoğlu ve Gülay Kaşer’den, Kıbrıs’a özgü bir uçurtma olan Markutti yapmayı ve uçurtmayı öğrendi.

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İMECE Çocuk Merkezi Akademik Danışmanı, LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet  Çağlar da etkinliği ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Açıklamaya göre, İMECE Projesi’nin hedefleri arasında çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinimsel becerilerinin gelişimlerine katkı koymak, gelecek beklentileri ve gelişimsel özelliklerine uygun vizyon oluşturmalarına destek vermek, aileleriyle olumlu ilişkiler geliştirmelerine katkı konmasını sağlayarak özellikle zararlı alışkanlıklar edinmelerinin önüne geçmek yer alıyor.

Açıklamada, Merkezin yeni eğitim dönemi çalışmalarına da başladığı ve çocuklara hem etütle hem de kişisel ve sosyal gelişimlerini geliştirici etkinliklerle destek verilmeye devam edildiği de belirtildi.

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:22
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