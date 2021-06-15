İlkbahar patates askı listesi asıldı

Genel Tarım Sigorası Fonu’ndan yapılan açıklamada, listelerin 18 Haziran’a kadar askıda kalacağı, itirazların da 18 Haziran mesai bitimine kadar Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği kaydedildi.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek. Komite tarafından patates olarak saptanan parseller 2020–2021 üretim yılında münavebe yapılmış parsel olarak işlem görecek. Bu parsellere tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacak.



