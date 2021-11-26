İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti

Acılı anne, çocuğunun üç günlük ilacı kaldığını, ilaca erişememesi halinde yazı yazmaz duruma geleceğini, bunun yanı sıra ilacı aniden kestiği için kalp krizi geçirebileceğini vurguladı.

Sadece çocuğu değil, ilaca erişim sorunu yaşayan tüm hastalar icin bu eylemi başlattığını belirten Akbora, olumlu yanıt alana kadar eylemini sürdürüleceğini ifade etti.

Acılı anne, açıklamasında şu ifadelere ver verdi:

"Bütün büyük yangınlar küçücük bir kıvılcımla başlar. Lütfen telefonlarınızın önünden çekilin görünür olun! Çocuğum 11 yaşında, 3 günlük ilacı kaldı. Disgrafi hastası. İlaç sayesinde yaşıtlarıyla eşitleniyordu. Üç gün sonra yazı yazamaz duruma gelecek. Ne yapalım, Asya bebek gibi Rum tarafına mı gidelim? İlaç yok. Çocuğum soruyor; 'anne neden ben bugün yazamıyorum?' Çünkü devletin vermesi gereken ilaç yok. Devlet bunu diyemez.

Evrensel İnsan Hakları Yasası 20 yıldır neden geçirilmiyor? Çünkü geçerse soumluluk almak zorundalar. Neden biz hastalarımızın ilacı için çırpınmak zorundayız? Ben bavul hazırladım, çocuğumu babaannesine bıraktım, anneniz eyleme gidiyor kaç gün sonra döneceğimi bilmiyorum. Gerekirse aylarca çadır kuracağım. Bir anne kedidir, evladıyla ilgili bir şey karşısına çıkarırsanız aslan olur. Lütfen herkes buraya gelsin. Çocuklar uyurken sessiz olunur ölürken değil. Mağduriyeti çözemiyorlarsa kapatsınlar kapıyı gitsinler. Ben bu devlete vergi veriyorum, yurttaşlık ödevimi yerine getiriyorum. En basit ilaç hakkım elimden alınırsa burayı yıkarım. Üç gün sonra çocuğumun ilacı bittiğinde kalp krizi geçirirse çocuğum, burayı yıkarım."

PİLLİ, İLAÇ SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİ SÖZÜNÜ VERDİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, acılı anne ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Pilli, 10 gün içerisinde ilaç sorununun çözülecegi sözünü verdi.