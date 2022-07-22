İçişleri Bakanlığı'ndan pasaport açıklaması...

-"Şu an için geçici bir süreliğine acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verebiliyoruz. Bu durumdan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor, kısa bir süre daha anlayış bekliyoruz"

İçişleri Bakanlığı pasaport alımlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaptığı açıklamada, şu an için geçici bir süreliğine acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verebildiklerini, bu durumdan dolayı vatandaşlardan özür dileyerek, kısa bir süre daha anlayış beklediklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Küresel çapta iki yıldır çip üretiminde yaşanan kiriz nedeniyle pasaport cüzdanı tedarikinde birçok ülke gibi ülkemizde de sıkıntılar yaşamaktadır.

Uzun yılların birikimi olan bazı eksiklikler nedeniyle planlamada, ileriye yönelik çalışmalarda ciddi sıkıntılarımız vardır. Bakanlığımızın geniş sorumluluk alanı içerisinde temel hizmetlerde; başta muhaceret işlemleri, kimlik ve pasaport işlemleri olmak üzere yılların getirdiği sıkıntıları aşmak için elzem olan yeni düzenlemeleri yapıyoruz.

Pasaport konusunda mevcut stokumuzun yeterli düzeyde olmamasından dolayı oluşan sıkıntı nedeniyle, şu an için geçici bir süreliğine acil ve zaruri ihtiyaç kriterlerine göre pasaport verebiliyoruz. Bu durumdan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyor, kısa bir süre daha anlayış bekliyoruz.

Bakanlığımız, küresel anlamda cipli pasaport cüzdanlarında yaşanan tedarik sorununun ülkemizde yarattığı sıkıntıları aşmak için 3 aydır hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, hem de uluslararası şirketler üzerinden ciddi girişimlerde bulunmuştur.

Geçen süreçte, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve yabancı firma yetkilileri ile eş güdümlü görüşmeler yapılmıştır. Bu hususta Bakanlık müsteşarımız Türkiye’ye gitmiş, yabancı firma yetkilileri ile de bakanlığımızda konu hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız, pasaport sıkıntısının aşılması, vatandaşımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek hedefiyle gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Gelinen aşamada yapılan girişimler neticesinde ağustos ayı içerisinde pasaport tedarikinde yaşanılan sıkıntılarımız ortadan kalkacaktır. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan anlayış bekler, saygılar sunarız."