İçişleri Bakanlığı'na icra geldi!

Bakanlığın borcu 560 bin Sterlin ve faizi ..

Lefkoşa’daki Fina Benzin İstasyonu’nun olduğu yere KKTC makamlarınca 1986 yılında tapu verilmesi nedeniyle durumun yaşandığını , bölgenin bir Maronit malı olduğu ve Bakanlığın davayı kaybetmesine rağmen gerekli ödemeyi yapmaması yüzünden icranın gerçekleştiği öğrenildi...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİR MİKTAR ÖDEME YAPACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'bir miktar ödeme yapılacağı' bildirilince icra işlemi durduruldu.