Hükümet programı yarın Cumhuriyet Meclisi’nde okunarak milletvekillerinin bilgisine getirilecek

Hükümet programı okunduktan iki tam gün sonra, yani 28 Şubat Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, programı görüşmek üzere yeniden toplanacak.

Görüşmeler tamamlandıktan bir tam gün sonra, Meclis’te hükümet programıyla ilgili oylama yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler pazartesi tamamlanırsa 2 Mart Çarşamba günü; gece yarısını geçer, salı güne sarkarsa, oylama 3 Mart Perşembe günü yapılacak. Cumhuriyet Meclisi’ndeki toplantıya katılanların salt çoğunluğunun evet oyuyla hükümet güvenoyu almış olacak.

Cumhuriyet Meclisi’nin yarınki birleşiminde başkanlık divanının oluşuma ilişkin karar da okunacak.

Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, idare amiri ve katiplerden oluşan divanla ilgili seçimin grupların mutabakatıyla hükümet programının oylanacağı gün yapılması öngörülüyor.



Seçim öncesi gruplar adaylarını başkanlığa sunacak. 23 Ocak milletvekilliği erken genel seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Meclisi’nde sadece UBP ve Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) grubu var. Anayasa göre, Meclis’te 5 milletvekili olan siyasi partilerin grubu olabilir.Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, Meclis İdare Amirliği ve katipler için kapalı oylama yapılacak şekilde ayrı ayrı sıra ile Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, İdare Amirliği ve Katiplik için 4 sandık kurulacak. Pusulalar, ‘kabul’ ve ‘ret’ şeklinde hazırlanacak.Meclis İç Tüzüğü’ne göre, Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimi, ayrı ayrı, eş zamanlı seçimle ve gizli oyla yapılır. İlk dört oylamada, üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Çekimser oylar oylamada dikkate alınmaz. Dördüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki Meclis Başkanı adayı için beşinci kez oylama yapılır. Beşinci oylamada en fazla oy alan Meclis Başkanı olarak seçilmiş olur.Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı seçiminden sonra idare amiri ve katipler seçilecek. İdare amiri ve katipler için 26 sayısı aranmayacak.