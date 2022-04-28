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Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
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Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…

MECLİS GENEL KURULU HÜKÜMET PROGRAMINI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI. ANA MUHALEFET CTP İLE HP MİLLETVEKİLLERİ KATILMADI

28 Nisan 2022 Perşembe 11:00
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…

HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNE KONUŞMA İSTEMİNDE BULUNULMAMASI ÜZERİNE, GENEL KURUL’UN BUGÜNKÜ OTURUMU TAMAMLANDI

27’NCİ HÜKÜMETİN GÜVENOYLAMASI 30 NİSAN CUMARTESİ YAPILACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programını görüşmek üzerine toplandı.

Zorlu Töre Başkanlığında saat 10.35’te toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP) milletvekilleri katılmadı.

Hükümet programı üzerine konuşma isteminde bulunulmaması üzerine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Genel Kurul’un bugünkü oturumunun tamamlandığını söyledi.

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KKTC’nin 27’nci hükümetine ait program üzerine görüşmelerin tamamlanması ardından 30 Nisan cumartesi saat 10.00’da güven oylaması yapılacak.

TATAR SUCUOĞLU HÜKÜMETİNİN İSTİFASINI 20 NİSAN’DA KABUL ETMİŞTİ

Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de UBP-DP hükümetini ve 21 Şubat 2022’de ise UBP-DP-YDP Hükümetini kurmuştu. 21 Şubat’ta kurulan ve 20 Nisan’da istifasının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmesiyle sona eren 59 günlük UBP-DP-YDP hükümeti, KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı 22 Nisan’da Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermiş, Sucuoğlu ise yeni kabineyi 25 Nisan’da önce Cumhurbaşkanına ardından da Meclis’e sunmuştu. Aynı gün olağanüstü şekilde toplanan Genel Kurulda UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi ve hükümet programı okunmuştu.

Koalisyon hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip. UBP – DP – YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci başbakanı ünvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini 5 Kasım 2021’de kurulan UBP – DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan üçüncü hükümet oldu. UBP – DP – YDP Hükümeti kabinesinde, Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

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Son Güncelleme: 28.04.2022 12:13
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