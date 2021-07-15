Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi'nin Ankara temasları sürüyor

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yasemi Öztürk başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi heyetine bir sunum gerçekleştirdi. Heyet ayrıca, ziyarette, Akademi kampüsünde incelemelerde bulunarak, uygulama adliyesinin işleyişi hakkında da bilgiler aldı.

KKTC heyetini, Türkiye Adalet Akademisinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, KKTC ile Adalet Akademisin “çok yakın ilişkileri” olduğunu anımsattı ve salgının sona ermesinin ardında çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Öztürk de konuşmasında, adaletin bir ülkenin “en önemli yapı taşı” olduğunu ifade ederek; Akademinin yaptığı görevin çok önemli olduğunu kaydetti. Öztürk, karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmaların süreceğini de söyledi.

HEYET, 15 KASIM ETKİNLİKLERİNE KATILACAK





