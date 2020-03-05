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Hisarköy Orkide Festivali başlıyor

10’uncu Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali 7 Mart Cumartesi başlıyor.

Hisarköy Orkide Festivali başlıyor

10’uncu Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali 7 Mart Cumartesi başlıyor.

05 Mart 2020 Perşembe 08:44
Hisarköy Orkide Festivali başlıyor
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Lapta Belediyesi, Hisarköy Kültür ve Spor Derneği ve Hisarköy Muhtarlığı iş birliğinde 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Hisarköy Orkide Fesivali’nin açılışı saat 13.00’te köy meydanında yapılacak. 
Orkide diyarına yürüyüşlerin cumartesi ve pazar sabahı saat 10.00’da yapılacağı festivalde, iki gün boyunca halk dansı, dans gösterileri, konserler yer alacak. Her iki günün sonunda festival ateşi yakılacak.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Hisarköy Orkide Festivali
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