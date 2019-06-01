Herkes onun ölümü ile şok oldu

HERKES ONUN ÖLÜMÜ İLE ŞOK OLDU

Bu sabah ölümle neticelenen trafik kazasında saat 04:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında, Ulukışla'da sakin Mehmet Aydın (E-26), yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak kaliptüs ağacına çarpmıştır.

Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını kaybetmişti.Mehmet Aydındın'ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.