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“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

30 Nisan 2022 Cumartesi 18:14
“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

İletişim Uzmanı Özdemir Tokel, LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine “İletişim” sektörünü anlattı:

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“Hedef kitleler ile doğru ilişki kurmak zorundayız”

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin düzenlendiği “Sektör Öğrenci Buluşmaları”  etkinliğine katılan İletişim Uzmanı Özdemir Tokel Türkiye ve KKTC’deki mesleki deneyimlerini paylaşarak sektörün yapısını ve dünden bugüne geldiği noktayı değerlendirdi. Tokel öğrencilere, sektörde başarıyı yakalamak için üniversite eğitimi sürecinin nasıl değerlendirilesi gerektiğini, kendilerini hangi konularda nasıl geliştirebileceklerini anlattı.

İletişim alanında mümkün olan her konuda okuldan mezun olmadan pratiklerini geliştirmelerinin kendilerini sektöre doğru hazırlayacağını belirten Tokel “öncelikle kendimize karşı dürüst olmalıyız. Yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı belirlemeliyiz. İyi olduğumuz şeyler nelerdir? kendimize sormalıyız. Böylece yeteneklerimizi keşefeder ve geliştirebiliriz” dedi.

İletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarının insanların kanaatlerini ve davranışlarını şekillendirmede oynadığı rolü; dünyanın çeşitli yerlerindeki örnekleri üzerinden dile getiren Tokel, öğrencilerin bu olay ve konulara hakim olmalarının mesleklerini anlamada ve uygulamada önemli olacağını vurguladı.

Konuşmasında; değişen rakabet ortamına da değinen Özdemir Tokel iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına duyulan ihtiyacın önemini belirterek “ister kar amacı güden kuruluşlar olsun ister siyasi partiler olsun hedef kitleler ile ‘doğru’ ilişki kurmak zorundayız” dedi. Bu noktada iletişim uzmanlarına çok iş düştüğünü kaydeden Tokel, öğrencilerin; çok önemli bir mesleğin parçası olacaklarının farkında olmalarını istedi.

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