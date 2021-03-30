Hazine-sen'den açıklama

Hazine-sen'in açıklaması şu şekilde:

"Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan Covid-19 Pandemisi nedeniyle ekonomik ve sosyal alanda yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarak devam etmektedir.

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonda yaşanan artışlar ülkemizde yalnızca bir kesimi değil, emeğiyle para kazanıp geçimini sağlayan tüm kesimleri derinden etkilediği gözden kaçırılmamalıdır.

Ülkemizdeki siyasetçiler, ekonomik sıkıntıların aşılması yönünde çözüm üretmek yerine, çalışanları özel sektör çalışanı - kamu çalışanı şeklinde kutuplara ayırmaktadırlar. Böl ve yönet taktiği yürütüp çalışanlar arasına fitne sokulmaya çalışılmaktadır. Kamu çalışanları Haziran - Aralık 2020 döneminde enflasyondan kaynaklanan hayat pahalılığı artışını 2021 yılında henüz almamış ve özel sektörde çalışan emekçi kardeşlerimize destek vererek ekmeğini onlarla paylaşmıştır.

Gerçek enflasyonun, İstatistik Kurumu tarafından ölçülen enflasyondan kat ve kat yüksek olduğu gözle görülebilen bir gerçektir. Bu ortamda kamu çalışanları için Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin dondurulması, asgari ücretin de dondurulması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Bu durum sadece emeği ile çalışanları değil ülkede sosyal yardımla yaşam savaşı verenleri ve binlerce emekliyi de etkileyecektir. Maaşların enflasyon karşısında erimesi kamu – özel, çalışan – emekli gözetmeksizin her kesimi zor durumda bırakacaktır.

İğneden ipliğe her ürünün ithal edildiği ülkemizde döviz kurunun ve faiz oranlarının artması nedeniyle hayat gün geçtikçe pahalı olmaya devam etmektedir. Ev kirasını, okul ücretini, market alışverişini ve hatta eczaneden aldığı ilacını dövize göre ödeyen, borcu borçla kapatmaya çalışan emekçilerin yaşam şansı gün geçtikçe ortadan kalkmaktadır.

Covid-19 Pandemisi dolayısı ile ortaya çıkan ekonomik krize bir yıldır kapsamlı bir çözümle müdahale etmeyen, toplaması gereken vergiyi adaletli şekilde toplamayan, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmeyen, kamu maliyesindeki kaçaklara ve savurganlığa tedbir almayan hükümet çözümü çalışan maaşlarına müdahalede aramaktadır.

Kamu emekçilerinin yasal hakkı, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nin dondurulmasının düşünülüyor olması ve çalışanların yoksullaştırılmaya çalışılmasından en çok özel sektör zarar görecektir. Alım gücünün her geçen gün eridiği ortamda piyasanın daralacağı ve ticaret hacminin düşeceği apaçık ortadadır. Devlet bütçesini denkleştirmek amacı ile çalışanların maaşlarında yapılacak kesintinin domino etkisiyle krizi derinleştireceği açıkça görülmektedir.

Krizi kesin olarak ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmadan çalışan maaşlarından kesinti yapılması veya Hayat Pahalılığı ödeneğinin dondurulması kabul edilemez. Hazine Çalışanları Sendikası olarak olağan üstü krizlerin ancak olağan üstü tedbirlerle çözülebileceği kanaatindeyiz. Bu bağlamda adaletli olarak düzenlenecek yeni vergi sistemi ile ivedi şekilde Varlık Vergisi’nin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu düşüncesindeyiz."