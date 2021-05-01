Hazine-Sen'den 1 Mayıs mesajı

Ülkemizde ve dünyada etkili olan COVİD-19 virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler neticesinde birçok iş yeri kapatılmış ve çalışanlar işsiz kalmıştır. İş yerlerinin kapatılması nedeniyle emekçiler patronun insafına bırakılmıştır.

Virüs salgını sayesinde kapitalist sistemin ne kadar acımasız olduğu ve en zor anlarda bile elde ettiği karından fedakarlık yapmadığı hatta krizi fırsata çevirmeye çalıştıkları görülmüştür. Devletin bu zor günlerde yaşanan sıkıntıları görüp emekçileri korumalı ve sosyal devlet olmanın gereği tedbirleri almalı ve emekçileri patronların insafına bırakmamalıdır.

Hükümetin iş yasasında yapmayı planladığı değişiklikle işçinin haklarını geri götürmek ve çalışanın toplu sözleşme hakkını elinden almaya çalışmaktadır.



Hazine-Sen olarak İşçilerin, emekçilerin, kadınların, sayıları milyonları bulan işsizlerin, ezilen halkların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlar, herkese barış, mutluluk ve sağlıklı günler dileriz.

