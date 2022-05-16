Hayvan üreticileri 26 Mayıs’ta eyleme hazırlanıyor

NAİMOĞULLARI: “SEKTÖRÜ BİTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASILMIŞTIR”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Birliğin taleplerinin karşılanmaması durumunda 23 Mayıs’ta tüm bölgelerde süresiz eylem başlatacaklarını açıkladı.

Naimoğulları, arpa ve çiğ süt fiyatlarının açıklanması üzerine Birlik lokalinde düzenlediği basın toplantısında, 8 maddelik taleplerini açıkladı.

Birlik, “arpa fiyatına yapılan yüzde 80’lik zammın geri çekilmesini; küçük baş hayvancıya Şubat’ta ödenmesi gereken doğrudan gelir desteğinin yüzde 150 artışla ay sona kadar ödenmesini; hayvancıya yönelik elektrik tarifinin tekrardan düzenlenmesini, tarımda uygulanan vergisiz akaryakıt destek uygulamasının hayvancıları da kapsamasını, çiğ süt taban fiyatının 1 litre sütle en az 1.30 kg yem alınabilecek şekilde düzenlenmesini, Süt Endüstrisi Kurumu’nun üreticileri gününde ve tümünü ödemesi ve süt borsasının kaldırılmasını” talep ediyor.

Naimoğulları konuşmasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun 6.40 TL’ye arpa satışına başladığını, arpaya yapılan zamla bir torba yemin fiyatının 400 TL’ye çıktığını, pek çok üyelerinin bu fiyatlara yem alamayacağını kaydetti. Bir ay önce arpaya yüzde 40 zam yapıldığını, yeni zamla arpaya yapılan zammın yüzde 120’yi bulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Sektörü bitirmek için düğmeye basılmıştır” dedi.

Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in “Akdeniz coğrafyasından dünyaya açılacak tarımsal bir kapı olacaktır. Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa, çiftçiye yönelik desteklerimiz bu yönde artarak devam etmektedir” ifadelerine işaret ederek eleştirdi, hayvancının hayvanlarını kesip karkas olarak satma noktasına geldiğini savundu.

23 MAYIS PAZARTESİ EYLEM

Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda tüm bölgelerde 23 Mayıs Pazartesi araçlı eylem başlatacaklarını açıklayan Naimoğulları, tüm kesimleri eylemlerine destek olmaya çağırdı.

“Bıkmadan usanmadan direneceğiz” diyen Naimoğulları, elektrik fiyatları konusunda hayvancıya uygulanacak elektrik fiyatının kilovat başına 0.92 TL veya civarında olması gerektiğini, bugünkü fiyatlarla ayda 20 bin TL elektrik faturası alan üreticilerin bulunduğunu kaydetti.

Hayvancıya süt alacaklarının gününde ve tümüyle ödenmediğini de belirten Naimoğulları, süt ürünleri imalatçılarına 75 gün vadeli süt verildiğini, ancak üreticinin gününde ödenmediğini, bu durumda süt ürünleri imalatçılarına verilen vadenin kısaltılıp hayvan üreticilerinin her ayın 5 ile 20’si olmak üzere gününde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Süt borsasının üreticileri mağdur ettiğini de ileri süren Naimoğulları, çiğ süte yüzde 20 zam yapılarak litre başı taban fiyatın 7.7 TL yapıldığını, ancak bunun hayali bir rakam olduğunu, süt taban fiyatının 7.7 açıklanmasına rağmen süt ürünleri imalatçılarının süt borsasında sütü litre başı 6.8 TL’den aldığını bildirdi.