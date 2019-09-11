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Suçlarını kabul ettiler
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Hayat pahalılığından yapılan yüzde 2’lik kesinti iptal edildi

Hayat pahalılığından yapılan yüzde 2’lik kesinti iptal edildi

11 Eylül 2019 Çarşamba 07:56
Hayat pahalılığından yapılan yüzde 2’lik kesinti iptal edildi

EYLÜL AYINDAN İTİBAREN MAAŞLAR KESİNTİSİZ ÖDENECEK

İKİ AYLIK FARK İADE EDİLECEK

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Maliye Bakanlığı, bu yılın Temmuz- Aralık dönemi maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığında yapılan kesintiyle ilgili, 10 Temmuz tarihinde yayınladığı genelgeyi iptal ettiğini açıkladı.

İlgili genelge altı aylık devrede saptanan ve hayat pahalılığı artışı olarak bilinen yüzde 7,57’lik TÜFE artış oranının, 2 puan eksiltilerek maaşlara yüzde 5,57 şeklinde yansıtılmasını içeriyordu.

Olayın mahkemeye taşınması üzerine Anayasa Mahkemesi ilgili kararnameyi ara emri ile durdurmuştu.

İlgili karar doğrultusunda, genelgenin iptal edilmesiyle eylül ayından itibaren maaşlara hayat pahalılığı TÜFE artış oranı yüzde 7,57 olarak yansıtılacak. İki aylık dönemde oluşan fark ise iade edilecek.
 

Son Güncelleme: 11.09.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hayat Pahalılığı KesintiKktc Hayat Pahalılığı ödeneği
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