banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK hala başkansız!
YÖDAK hala başkansız!
Memur devletinden bu kadar!
Memur devletinden bu kadar!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Aziz Nesin’e ithaf olunur
Aziz Nesin’e ithaf olunur
banner376
Flaş Haber
Aşılar geldi!
Kapat

Havacılık sektörü online olarak GAÜ’de ele alındı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Günay Uçar moderatörlüğünde, Flightdeck programına katılan Kaptan Pilot Haluk Tekerek, CRM kavramı ve CRM’in havayollarındaki öneminden bahsetti.

18 Şubat 2021 Perşembe 13:45
Havacılık sektörü online olarak GAÜ’de ele alındı
banner337
banner351

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Günay Uçar moderatörlüğünde, Flightdeck programına katılan Kaptan Pilot Haluk Tekerek, CRM kavramı ve CRM’in havayollarındaki öneminden bahsetti.

Tekerek; “CRM (Crew Resource Management) Esas itibarıyla Ekip Kaynak Yönetimi 1970’lere dayanan ve gelişimi 2000’li yıllara dayanan bir kavram anlam olarak havacılıkta emniyet açısından kritik rol oynayan uçuş ekibinin güvenli ve verimli bir uçuş operasyonu için tüm kaynakları verimli kullanmasıdır. Bu kaynakları şöyle sıralayabiliriz; Uçuşta görevli olan pilot, kabin amirleri, yolcular, kabin ekip üyeleri, kule operatörleri, meteoroloji, şirketin yayınları bunların hepsi uçuşta birer kaynak” ifadelerini kullandı.

Tekerek sözlerine şöyle devam etti; “CRM çok eskiye dayanan bir kavram ve ortaya ilk çıkış sebeplerinden bir tanesi 1972 yılında çok deneyimli bir uçuş ekibi iniş takımlarından bir ışığa odaklanarak iniş esnasında yere çakılarak uçaktaki birçok kişinin yaşamının yitirilmesine sebep oldu.1977 yılında Tenerife faciası da aynı şekilde 600’e yakın can kaybına sebep olduğu için bu noktada havayolu şirketleri kazaların sebeplerini araştırmaya başlıyor ve böylelikle CRM temelleri Amerikan Havacılık ve Uzay Örgütü NASA  ile atılıyor” dedi.

banner341
Havayolunda özellikle kokpit yönetiminde pilotta olması gereken üç temel özellikten de bahseden Tekerek; ilk özelliğin teknik bilgi olduğunu ikincisinin prosedürel bilgi olduğunu üçünü ve en önemli bilginin ise teknik olmayan bilgiler yani takım çalışması karar verme iletişim liderlik özelliklerinin olduğunu ekleyerek CRM sisteminde ve havacılıkta çok büyük önem teşkil ettiğinin üzerinde durdu.

Tekerek; “Havayollarının gereklilerinden biri olan ve 6 ayda bir defa pilotların yapmak zorunda olduğu testler vardır.Bu testler her bir kontrolde CRM yönünden kaptan pilot ve yardımcı pilotun belli bir gözleme tabi tutuluyor ve eğer CRM yönünden eksiklik görülürse şirket bu yönden ilave eğitimler verebilir” dedi.

CRM’in 21’e yakın alt başlığının olduğunu ve eğitiminin kapsamlı olduğundan bahseden Tekerek teneffüs dışında minimum 18 saat süreceğine ayrıca CRM eğitimi işin ehli kişilerden alınması gerektiğne aksi halde yanlış bilgilerle yönlendirilmenin sakıncalı olacağını söyledi.

Haluk Tekerek pilotaj öğrencilerine verdiği tavsiyelerde; ’’Mümkünse bir enstrüman kullanımı sizin dışa dönüklüğünüzü artıracaktır, yardım kuruluşlarına üye olmak, gönüllü olarak sosyal organizasyonlarda çalışmanın özgüven artırıcı bir element olduğunu düşünüyorum.Spor yapmayı ve alkol sigara alışkanlıklarının olmamasının sağlık açısından ayrıca bu mesleği uzun yıllar bu mesleği yapabilmek bakımından bu tür alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor’’dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGünay Uçar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş insanı Işıman'dan hükümete çağrı
İş insanı Işıman'dan hükümete çağrı
Milli Eğitim Vakfı 40 yıldır eğitim ihtiyaçları konusunda topluma destek oldu
Milli Eğitim Vakfı 40 yıldır eğitim ihtiyaçları konusunda topluma destek oldu
Üç aylar başlıyor
Üç aylar başlıyor
Ne günlere kaldık!
Ne günlere kaldık!
Aşılar geldi!
Aşılar geldi!
Küresel salgında son durum
Küresel salgında son durum
Hava durumu
Hava durumu
YÖDAK hala başkansız!
YÖDAK hala başkansız!
Zaroğlu: “Türkiye’nin desteğini almadan ayakta durmak mümkün değil”
Zaroğlu: “Türkiye’nin desteğini almadan ayakta durmak mümkün değil”
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkisini” ele aldı
LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkisini” ele aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim