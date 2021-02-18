Havacılık sektörü online olarak GAÜ’de ele alındı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Eğitim Müdürü Günay Uçar moderatörlüğünde, Flightdeck programına katılan Kaptan Pilot Haluk Tekerek, CRM kavramı ve CRM’in havayollarındaki öneminden bahsetti.

Tekerek; “CRM (Crew Resource Management) Esas itibarıyla Ekip Kaynak Yönetimi 1970’lere dayanan ve gelişimi 2000’li yıllara dayanan bir kavram anlam olarak havacılıkta emniyet açısından kritik rol oynayan uçuş ekibinin güvenli ve verimli bir uçuş operasyonu için tüm kaynakları verimli kullanmasıdır. Bu kaynakları şöyle sıralayabiliriz; Uçuşta görevli olan pilot, kabin amirleri, yolcular, kabin ekip üyeleri, kule operatörleri, meteoroloji, şirketin yayınları bunların hepsi uçuşta birer kaynak” ifadelerini kullandı.

Tekerek sözlerine şöyle devam etti; “CRM çok eskiye dayanan bir kavram ve ortaya ilk çıkış sebeplerinden bir tanesi 1972 yılında çok deneyimli bir uçuş ekibi iniş takımlarından bir ışığa odaklanarak iniş esnasında yere çakılarak uçaktaki birçok kişinin yaşamının yitirilmesine sebep oldu.1977 yılında Tenerife faciası da aynı şekilde 600’e yakın can kaybına sebep olduğu için bu noktada havayolu şirketleri kazaların sebeplerini araştırmaya başlıyor ve böylelikle CRM temelleri Amerikan Havacılık ve Uzay Örgütü NASA ile atılıyor” dedi.

Havayolunda özellikle kokpit yönetiminde pilotta olması gereken üç temel özellikten de bahseden Tekerek; ilk özelliğin teknik bilgi olduğunu ikincisinin prosedürel bilgi olduğunu üçünü ve en önemli bilginin ise teknik olmayan bilgiler yani takım çalışması karar verme iletişim liderlik özelliklerinin olduğunu ekleyerek CRM sisteminde ve havacılıkta çok büyük önem teşkil ettiğinin üzerinde durdu.

Tekerek; “Havayollarının gereklilerinden biri olan ve 6 ayda bir defa pilotların yapmak zorunda olduğu testler vardır.Bu testler her bir kontrolde CRM yönünden kaptan pilot ve yardımcı pilotun belli bir gözleme tabi tutuluyor ve eğer CRM yönünden eksiklik görülürse şirket bu yönden ilave eğitimler verebilir” dedi.

CRM’in 21’e yakın alt başlığının olduğunu ve eğitiminin kapsamlı olduğundan bahseden Tekerek teneffüs dışında minimum 18 saat süreceğine ayrıca CRM eğitimi işin ehli kişilerden alınması gerektiğne aksi halde yanlış bilgilerle yönlendirilmenin sakıncalı olacağını söyledi.

Haluk Tekerek pilotaj öğrencilerine verdiği tavsiyelerde; ’’Mümkünse bir enstrüman kullanımı sizin dışa dönüklüğünüzü artıracaktır, yardım kuruluşlarına üye olmak, gönüllü olarak sosyal organizasyonlarda çalışmanın özgüven artırıcı bir element olduğunu düşünüyorum.Spor yapmayı ve alkol sigara alışkanlıklarının olmamasının sağlık açısından ayrıca bu mesleği uzun yıllar bu mesleği yapabilmek bakımından bu tür alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor’’dedi.