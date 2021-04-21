Hava sıcaklığı yükselecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bu hafta 33 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 22 – 28 Nisan tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç , ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak. 23 Nisan Cuma günü ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 26 - 29 ºC, ikinci yarısında ise 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.