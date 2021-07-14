Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 40 - 43 derece ve sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 40 - 43 derece ve sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.