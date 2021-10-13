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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 13 Ekim 2021 Çarşamba için hava tahminleri..

13 Ekim 2021 Çarşamba 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, öğleden saatleri parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31,  sahillerde ise 28 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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