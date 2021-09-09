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Hasipoğlu: “UBP kurultayı 30-31 Ekim tarihlerinde tek bölgede yapılacak”

Lefkoşa, 9 Eylül 21 (.): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, parti kurultayının Lefkoşa’da 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün oy kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılmasına karar verdi. 

09 Eylül 2021 Perşembe 18:45
Hasipoğlu: “UBP kurultayı 30-31 Ekim tarihlerinde tek bölgede yapılacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, parti kurultayının Lefkoşa’da 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün oy kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde yapılmasına karar verdi. 
UBP Parti Meclisi, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’in çağrısıyla, bugün, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin 4 numaralı salonunda toplandı. 
Parti Meclisi sonrası Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) alınan kararlarla ilgili bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayla ilgili PM’den uzlaşı kararı çıktığını, seçimin tek bölgede 30-31 Ekim olmak üzere iki gün oy kullanılabilecek şekilde yapılacağını belirtti. 
Hasipoğlu, 6 seçim bölgesi oluşturulmasına yönelik tartışmanın son bulduğunu, seçimin pandemi koşullarından dolayı iki güne yayılacağını ve 24 Ekim yerine 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacağını söyledi. 

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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, kurultayda, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda pandemiye yönelik tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. 
Kurultaydan uzlaşı çıkmasından memnuniyet duyduğunu belirten Hasipoğlu, “UBP adına yakışır bir şekilde bir liderlik sergiledi" dedi. 
Parti Genel Sekreteri olarak kongreler, köy ve mahalle örgütleri seçimlerine yönelik pazartesi günü çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Hasipoğlu, ardından ilçe başkanları seçimlerinin yapılacağını belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 09.09.2021 19:16
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