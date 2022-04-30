Hasipoğlu: Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar

Hasipoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

” Daha dün icraat hükümeti olacağız diyenler bugün hükümetten çekilme kararı alıyorlar.

Bu karara saygı duymamız mümkün değildir.Hükümet olmak sorumluluk İster, ciddiyet ister . Ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlara rağmen, halkımızı ve bizi yarı yolda bırakmak , samimi bir yaklaşım değildir. Gerek elektrikte, gerekse diğer ürünlerde hayatı ucuzlatmak için ciddi adımlar atmaya başlamışken , maliyenin kasasına ciddi bir gelir gelmeye başlayacak iken, ülkeyi hükümetsiz bırakmayı anlamak mümkün değildir . Hali hazırda imzalı üç Metin zaten vardır: koalisyon protokolü , hükümet programı ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalaman protokol .Ateşten gömleği giyip iş Bu metinlerde yazılanları icraata koymak yerine ,4 . Bir anlaşma imzalanmasını talep edilmesi işgüzarlıktır, hükümetten kaçmak için bahanedir . UBP’ne kimse şart koyup ortaklık yapamaz .

Biz UBP olarak görevden ve sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız

İvedi bir şekilde MYK ve Parti meclisimizi toplayıp Önümüzdeki alternatifleri değerlendireceğiz..”