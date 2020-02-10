Hasan Işık Özgöçmen davasında karar

Hasan Işık Özgöçmen’ i darp ederek boğazını kemerle sıkmak suretiyle öldüren Pakistan uyruklu Muhammed Salman'a 20 yıl hapis cezası verildi

28 Eylül 2018 tarihinde Ötüken – LongBeach arasında eğitimci Hasan Işık Özgöçmen’ i darp ederek boğazını kemerle sıkmak suretiyle öldüren ve cebindeki parasını gasp ettikten sonra GKRY ne kaçan Pakistan uyruklu Muhammed Salman yapılan girişimler sonucunda 13 Haziran 2019 tarihinde ara bölgede GKRY makamları tarafından BG aracılığıyla KKTC makamlarına teslim edilmişti.

Sanık 14 Haziran 2019 tarihinde KKTC polisine verdiği gönüllü ifade ile işlemiş olduğu suçu kabul ederekin ayrıntılarını anlatmıştı.

Güney Kıbrıs’a geçmekten yargılanan Salman 26 Ekim 2018 tarihinde 3 ay hapse mahkûm olmuş ve 26 Ocak 2019 tarihinde cezasını tamamlaması sonucu KKTC makamlarına teslim edilmişti.

Aleyhinde adam öldürme, soygun ve izinsiz ikamet suçlarından dava ikame edilen Salman’ın duruşmaları İskele kaza mahkemesinde tamamlandıktan sonra ağır ceza mahkemesine havale edilmişti.

Sanık bugün 10.2.20 tarihinde Gazimağusa’da oturum yapan ağır ceza mahkemesindeki dava görüşmesinde aleyhindeki suçlardan itham edildi. Aleyhindeki suçları kabul eden sanık ile ilgili karar açıklandı 20 yıl hapis cezası verildi. (MHA)