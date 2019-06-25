Hamzaoğulları: “Otobüs şoförlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ücretleri ödenmedi”

HAMZAOĞULLARI: “OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN ÜCRETLERİ ÖDENMEDİ”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Meclis Kapanırken Talebe Taşımacılığı Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı” konusunda yaptığı konuşmada, meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

Bu sorunların titiz bir çalışmayla çözülmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, otobüslerle sözleşme yapılmadığını, evrakların kontrol edilmediğini ve taşınan öğrenci sayısının da belli olmadığını belirtti.

Şehir içi taşımacılığında kartlı sistem olması ve bütün otobüslerin birleştirilerek, kooperatif kurulması ve 5 sene sonra da üniversite otobüslerinin bu sistemden çıkarılması gerektiği görüşünü dile getiren Hamzaoğulları, talebe taşıyanlarla üniversitelerin rekabet etmesini eleştirdi.