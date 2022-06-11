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Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı

11 Haziran 2022 Cumartesi 10:45
Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Hamitköy-Taşkent çevre yolunda aracın çarptığı bisikletli Kemal Elektrikçi yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre bu sabah 06.30'daki kazada Lefkoşa kuzey çevre yolunun Hamitköy çemberi ile Taşkent çemberi arasında, İsmail Gök (E-20) yönetimindeki ED 912 plakalı van araç, doğu istikametine seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun solunda aynı yöne doğru bisikletiyle seyreden Kemal Elektrikçi'ye (E-30) çarptı.

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Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kemal Elektrikçi'nin tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 11.06.2022 10:51
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