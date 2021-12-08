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Halkın Partisi KTSO’yu ziyaret etti

HP’den yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi yetkilileri dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere, Oda’nın ekonomiyle ilgili hazırladığı çalışmalar hakkına bilgi verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:30
Halkın Partisi KTSO’yu ziyaret etti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özeray, sanayicinin yaşadığı sıkıntıların aşılması noktasında, hükümette bulundukları dönemlerde adımlar attıklarını, bundan sonra da gerekli adımların atılmasında öncülük edeceğini belirtti.

Özersay, seçim sonrasında üreticinin sorunlarına yönelik kulaklarını kapayan değil, dinleyen, anlayan ve akılcı çözümler üreten bir hükümetin kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Halkın Partisi olarak, üreticimizin, sanayicimizin sorunlarını biliyoruz. Geçmişte hükümette bulunduğumuz dönemlerde bazı adımları başlattık. Örneğin prim desteğini bizim hükümette bulunduğumuz dönemde başlatmıştık” dedi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte de çok sıkıntılar yaşadığını, birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntılarını aştığını bundan sonra da aşabileceğini ifade eden Özersay, seçimden sonra istikrarlı bir hükümetin kurulmasının bu açıdan da önemli olduğunu söyledi.

ÖZERSAY

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ise ziyarette yaptığı konuşmada, Sanayi Odası’nı seçim döneminde ziyaret etmediklerini, son 1 yıl içerisinde istişarelerin olduğunu, üzerinde çalışılan konular olup görüş alışverişinde bulunduklarını anımsattı.

“Bu açıdan kendimizi o anlamda yakın hissediyoruz, bir anlamda sorunlarınızı biliyoruz” diyen Özersay, sorunların memleketin sorunları olup, çözümünün mümkün olan sorunlar olduğunu vurguladı.

"KRİZ DÖNEMLERİ FIRSATA ÇEVRİLİBİLİR"

“Ekonomi ile ilgili dünyanın çok ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu, ülkemizin de ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, vatandaşın da bunu iliklerine kadar hissettiğini biliyoruz” diyen Özersay, başka sorunlarda olduğu gibi ekonomi ile ilgili sorunların da çözümünün mümkün olduğunu vurguladı.

Hatta bazı kriz dönemlerinin fırsata çevrilmesinin de mümkün olduğunu söyleyen Özersay, “Örneğin şimdi olduğu gibi döviz ile TL arasındaki makas ciddi anlamda açıldığında, olağan olarak ihracatta bir artış gerçekleşir. Fakat bizde dış ticaret açığı çok büyük olduğu için ve yerli üretime gerekli destek verilmediği için ihracat artışını bir avantaja çok fazla çeviremiyoruz. Özellikle Avrupa ile doğrudan ticaret veya bir biçimde kolaylaştırılmış Kıbrıs Türkü’nün kendi ürettiğini uluslararası alanda daha kolay biçimde pazarlayabilmesi, imkanını sağlayabilmesi için denetim kurumlarının koordineli şekilde çalışması bize göre de son derece önemlidir” dedi.

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"SİYASİ İSTİKRAR SAĞLAYACAK BİR HÜKÜMET VURGUSU YAPIYORUZ"

Bu bağlamda Halkın Partisi’nin istikrara önem veren bir parti olduğunu vurgulayan Özersay, “Halkın Partisi olarak yaklaşan seçimlerin ertesinde uzun ömürlü siyasi istikrar sağlayacak bir Hükümet vurgusu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Ekonomik politikaları kağıt üzerinde tasarlamak, plan program yapmanın mümkün olduğunu ve daha öncede yapıldığını anımsatan Özersay, “Ama bunların sahaya geçmesi için bugün mü düştü yarın mı düşecek, bugün mü toplanamadı yarın mı toplanamayacak şeklinde bir hükümete değil daha uzun görevde kalacak ve siyasi istikrara katkı yapabilecek hükümetlere ihtiyacımız var. Seçimin ertesinde Halkın Partisi bu anlayışla bir duruş sergileyecek” dedi.

 “YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ”

Bir diğer önemli konunun da yerli üretimin desteklenmesi olduğunun altını çizen Özersay, şunları aktardı: “Bu lafta kalmaması gerekir, özellikle bu dönemde girdi maliyetlerindeki artışın sizler açısından yarattığı sıkıntının farkındayız. Zaten sizinle istişare halinde, esas paydaş olarak ortaya koyduğunuz bu sıkıntıları bizde yakından takip ediyoruz. Bunların çözümü mümkün aslında. Devletin bir taraftan girdi maliyeti olarak elektrik konusunda, diğer taraftan prim desteği konusunda diğer taraftan bazı vergi kolaylıkları bağlamında katkı koyması ya da ham maddenin tedariki ve onun daha kolay bir biçimde elde edilmesi konusunda katkı koyması mümkün veya ham maddeyle ilgili alınan verginin hesaplanmasında katkı koymasında desteklemesi mümkün. Bu ve benzeri yaklaşımlarla üretimi desteklemek tam da pandeminin pek çok ülkeyi vurduğu dönemde, ülkelerin en azından temel ihtiyaçlarını kendi ürettikleriyle karşılayabilecek, bu anlamda kendi kendilerine yetebilecek bir noktada olmalarını parti olarak önemsiyoruz”

Bir yandan ihracat diğer yandan üretimin desteklenmesi, hepsinden önemlisinin de vatandaşın belini büken pahalılığın da önüne geçilmesi için geçmişte bazı somut önerileri olduğunu aktaran Özersay, “Bir kısmını hayata geçirebildiğimizi düşünüyorum. Söylediğim gibi prim desteğini bizim dönemimizde başlatabilmiştik. Ama daha iyi bir noktaya taşımak için maalesef sonradan devam ettirilemedi” dedi.

“EKONOMİK SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK MÜMKÜN”

Halkın Partisi olarak ekonomik ve sanayi bölgelerinin yönetimi bağlamında Sanayinin Odası’nın üstleneceği sorumlulukla çok basit ve pratik adımlarla sorunların üstesinden gelmenin mümkün olduğu kanaatinde olduklarını söyleyen Özersay, “Evet, zor bir dönem. Dünya için de KKTC için de ama geçmişte çok daha zor günlerimiz oldu. Kıbrıs Türk halkı olarak bu sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Siyasi istikrarla, esas ana paydaş konumunda olan sizin gibi örgütlerle doğrudan diyalog halinde ve yapıcı bir biçimde yaklaşarak, Halkın Partisi olarak biz bu duruşa sahibiz” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 13:50
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