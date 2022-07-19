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Halkın Partisi CTP’yi Ziyaret Etti

19 Temmuz 2022 Salı 16:00
Halkın Partisi CTP’yi Ziyaret Etti

Halkın Partisi (HP), Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, parti aracılığıyla yaptığı açıklamada, Halkın Partisi olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni ziyaret ederek, genel başkan ve genel sekreterler düzeyinde yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özersay, “meşruiyeti tartışmalı” olarak nitelediği hükümetin ülkeye verdiğini savunduğu zararları ve yakın gelecekte ülkenin bu durumdan nasıl kurtarılabileceğini ele aldıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Özersay, “Bundan sonrasında diyaloğumuz devam edecek” dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 17:24
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