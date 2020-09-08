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Halk Sağlığı İçin Ltb’den iş yerlerine sıkı denetim hijyen kurallarına uymayan işletmeler kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülkedeki yerel vakalardaki artışın ardından iş yerlerine yönelik Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirlerle ilgili denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

08 Eylül 2020 Salı 14:07
Halk Sağlığı İçin Ltb’den iş yerlerine sıkı denetim hijyen kurallarına uymayan işletmeler kapatılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ülkedeki yerel vakalardaki artışın ardından iş yerlerine yönelik Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirlerle ilgili denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

LTB Halk Sağlığı ve Zabıta Şubesinin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.

İki şubenin ortak açıklamasında ülkede artan vaka sayılarının göz önünde bulundurularak tüm işyeri sahiplerinin kurallara eksiksiz ve mazeretsiz uymasının toplum sağlığı adına zaruri olduğu belirtilirken, buna uymayanlara gerekli yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER KAPATILACAK

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, gerekli kurallara uymayan iş yerlerine 24 saat süre verileceği ve gereken sağlık koşullarını yerine getirmeyen iş yerlerinin kapatılacağı vurgulandı. Açıklamada iş yerlerinin dikkat etmesi ve uyması gereken hususlar şu şekilde sıralandı:

LTB KURALLARI… 

“Tüm iş yeri girişlerinde gelen kişilere el dezenfeksiyonunu sağlayacak yönde tedbirlerin alınması (giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı konulması)

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İş yeri çalışanlarının en yüksek seviyede kişisel hijyen kurallarına uygun çalışmalarının sağlanması ve hasta çalışanların evde istirahata yönlendirilmesi

İş yeri alanının temiz ve hijyenik tutulması, tüm bu çalışmaların düzenli ve eksiksiz biçimde yapılması

İş yerlerinin kendi hizmet sektörüne yönelik araç–gereç ve donanımlarının temizliğinden ve dezenfeksiyonundan sorumlu olduklarının bilinci ile hareket edilmesi

İş yerlerinde konuyla ilgili tedbirler almak için kendi içlerinde ekipler oluşturması tavsiyesinin dikkate alınması

Kahvehanelerde yakın temas içeren oyunların oynatılmaması

İş yerleri giriş ve çıkışlarda kayıt almak zorunluluğuna uyması

İş yerlerinde dergi gazete gibi ürünler bulundurulmaması.”

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Son Güncelleme: 08.09.2020 16:09
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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