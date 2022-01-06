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Haksen üyeleri ve çocuklarına İngilizce eğitimi olanağı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) ile Şanlı İngilizce Dil Eğitim Merkezi arasında protokol imzaladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:00
Haksen üyeleri ve çocuklarına İngilizce eğitimi olanağı

HAKSEN Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, protokol ile sendika üyeleri ve çocuklarına dil eğitimi olanağı sağlanıyor.
Çocuklar için eğitim ücretinde yüzde 20, iki çocuk için yüzde 40, yetişkinler için ise yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Protokol kapsamında dil eğitimine dair tüm kitaplar Şanlı İngilizce Dil Eğitim Merkezi tarafından karşılanıyor. 


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BÜYÜKOĞLU
HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, günümüzde İngilizce eğitiminin şart olduğunu belirterek, üyelerine bu imkânı sunmayı görev bildiklerini kaydetti.
Büyükoğlu, “Sendika olarak bu zor koşullarda üyelerimize sunabileceğimiz tüm imkânları sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda yeni iş birliği protokollerine imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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Son Güncelleme: 06.01.2022 11:54
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