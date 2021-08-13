Haksen: “Hava sporları çalışanları eyleme hazırlanıyor”

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersan Saner tarafından ödemelerin yapılması için talimat verildiği ancak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ödemeleri yapmamakta ısrar ettiği ileri sürüldü.

Bakanlar Kurulu’nun bir yıllık harcamalar için onay verdiği öne sürülen açıklamada, çalışanların, Resmi Gazete’de yayımlandığı halde ödenmeyen bu paranın nereye harcandığını sorguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yetkililerinin de konuya sessiz kalmaması istenerek, göreve çağrıldı.

Hükümete, çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için pazartesi gününe kadar süre verildiği ifade edilen açıklamada, bir gelişme olmaması halinde çalışanların eyleme gideceği bildirildi.

BÜYÜKOĞLU: “ÇALIŞANLARIN YANINDAYIZ”

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ortada çok ciddi bir mağduriyet ve suç olduğunu savunarak, Bakanlar Kurulu onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan bir ödeme kararının ilgili bakan tarafından işleme konmamasının gayri yasal olduğunu iddia etti.

HAKSEN olarak çalışanların sonuna kadar yanında olduklarını kaydeden Büyükoğlu, “8 aydır yatırımlar yapılmıyor. Harcamalar ödenmediği için şu an tüm branşlar pasif ve tüm faaliyetler durmuş durumda” dedi.

“Havacılık gibi bir alana verilen önem bu olmamalıdır. Gerçekten yazık ediliyor” ifadelerini kullanan Büyükoğlu, yetkililere pazartesi gününe kadar süre tanıdıklarını belirtti.